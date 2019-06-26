Операторы в АТР до 2025 года вложат в развитие связи 5G порядка $370 млрд

ШАНХАЙ, 26 июня. /ТАСС/. Операторы мобильной связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2018 по 2025 год инвестируют порядка $370 млрд в развитие связи стандарта 5G. Об этом говорится в докладе Ассоциации GSM (GSMA), представленном на открывшемся в среду Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress Shanghai, MWC Shanghai 2019), который будет проходить в Шанхайском новом международном выставочном центре (SNIEC) 26-28 июня.

Согласно прогнозам ассоциации, к 2025 году сети 5G будут развернуты в 24 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а вклад нового стандарта связи в развитие экономик азиатских рынков в ближайшие 15 лет составит порядка $900 млрд.

Одним из лидеров на этом направлении является Китай, который в настоящее время занимается созданием и тестированием соответствующей инфраструктуры, необходимой для запланированного на следующий год коммерческого внедрения 5G.

Базовые станции для нового стандарта связи быстрыми темпами устанавливаются во многих крупных городах страны, включая Шанхай. К 2025 году, прогнозируют в GSMA, порядка 28% от общего числа мобильных соединений в Китае будет обеспечиваться за счет 5G, что составит около трети от всех 5G соединений в мире. К 2025 году общие инвестиции Китая в новый стандарт связи составят порядка $184 млрд, говорится в докладе.

К концу 2018 года, согласно данным ассоциации, общее число пользователей мобильной связи в АТР достигло 2,8 млрд человек, что составляет порядка 67% от общей численности населения региона. К 2025 году, прогнозируют в GSMA, этот показатель возрастет до 3,1 млрд пользователей. Больше всего новых абонентов в ближайшие годы ожидается из таких стран, как Индия, Китай, Пакистан, Индонезия, Бангладеш и Филиппины.

Всемирный мобильный конгресс организуется в различных странах Ассоциацией GSM, которая представляет интересы игроков мобильного сектора и объединяет около 800 операторов из порядка 400 компаний в общую индустриальную экосистему. В их числе производители мобильных телефонных устройств и программного обеспечения, поставщики оборудования и интернет- компании, а также представители смежных отраслей индустрии. Ассоциация организует на различных площадках по всему миру крупные отраслевые конгрессы и профильные конференции. Ее штаб-квартира находится в Лондоне.