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"Ъ": США, Япония и Австралия инвестируют $1 млрд в строительство завода СПГ

Как сообщает "Коммерсантъ", проект станет шагом стран в противовес китайской инициативе "Пояс и путь"

ТАСС, 26 июня. США, Япония и Австралия планируют инвестировать один млрд долларов в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ), сообщают источники Nikkei Asia Review, передает "Коммерсантъ".

Инвестором проекта от Японии будет Japan Bank for International Cooperation (JBIC), от США - U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC), от Австралии - Export Finance and Insurance Corporation, говорится в публикации.

Отмечается, что проект, который будет реализован в Папуа - Новой Гвинеи, станет первым реальным шагом стран в противовес китайской инициативе "Пояс и путь" (ПИП).

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