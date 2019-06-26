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Законопроект о послаблениях для бизнеса в УК возвращен автору

Как сообщил глава профильного комитета Павел Крашенинников, такое решение принято в связи с отсутствием отзыва правительства на документ
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Законопроект о выводе правонарушений в сфере бизнеса из-под статьи 210 Уголовного кодекса РФ об организации преступных сообществ, внесенный ранее внефракционным депутатом-одномандатником Рифатом Шайхутдиновым, возвращен автору в связи с отсутствием отзыва правительства. Об этом в среду сообщил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"С учетом того, что нет отзыва, который требуется законом (ни отзыва правительства, ни отзыва Верховного суда) предлагаю его [законопроект] просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет. Будем считать, что его пиар-акция удалась", - сказал Крашенинников на заседании комитета, который предложение поддержал.

 

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РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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