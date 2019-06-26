В ЕЦБ рассказали о причинах дедолларизации в 2018 году

ТАСС, 26 июня. Перевод Российских резервов в евро и юань стал одной из основных причин дедолларизации в 2018 году. Об этом говорится в июньском отчете Европейского центрального банка. Эксперты считают, что Центробанк сократил позиции в долларах из-за подверженности данной валюты риску односторонних действий со стороны США, связанных с монетарной политикой и санкциями.

В 2018 годум Россия продала значительную часть резервов в долларах (около $100 лрд долларов в долларах США) после новых раундов американских санкций, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах, купив почти $90 млрд в евро и юанях. Таким образом, доля евро в 39% сейчас является основной валютой деноминации российских резервов в иностранной валюте, опережая доллар США и юань, с долями 27% и 17% соответственно, говорится в отчете ЕЦБ. По оценкам, две трети прироста запасов в юанях в первой половине 2018 года приходится только на Россию.

В частности, ЕЦБ отмечает, что по неофициальным данным, некоторые российские клиенты переводили активы из депозитов в долларах США во вклады в местной валюте или в иностранной валюте, отличной от доллара США.

В глобальных официальных валютных запасах доля евро в 2018 году увеличилась более чем на полный процентный пункт в период с конца 2017 года до конца 2018 года до 20,7%, в то время, как доллар США в течение рассматриваемого периода продолжал снижаться на рекордно низкий уровень - до 61,7%. Эксперты отмечают, что изменение валютных резервов отдельных стран с формирующейся рыночной экономикой, в том числе России, заключается не только в стремлении Центробанков застраховать себя от рисков ввиду действий со стороны США, но и в целях стабилизации своих внутренних валют в условиях более жестких финансовых условий и изменения потоков капитала.

Доля евро также увеличилась и в международном выпуске долговых обязательств более чем на 2 п.п. Это произошло из-за обеспокоенности международных заемщиков по поводу роста затрат на обслуживание долга ввиду роста обменного курса американской валюты, наряду с более высокими процентными ставками в США, считают в ЕЦБ. Тем самым заемщики из стран с формирующейся экономикой заметно сократили объемы эмиссии, деноминированных в долларах США, чтобы уменьшить риски, связанные с колебаниями обменного курса доллара и с несоответствием валют.

Помимо всего, Россия стала одной из основных стран, повлиявшей на рост импорта наличности в евро, отмечается в докладе. С середины 2015 года наблюдалось снижение поставок банкнот евро за пределы Еврозоны, но в 2018-м эта тенденция изменилась. Во многом поддержанию внешнего спроса на банкноты евро способствовал рост спроса со стороны России. Всего на страны Восточной Европы приходится 26% всех импортированных банкнот евро из ЕС, отмечается в отчете.