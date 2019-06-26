В Минтрансе считают, что закон о персональных данных нужно доработать

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Федеральный закон о персональных данных требует доработки с учетом внедрения программ распознавания лиц. Такое мнение на экспортной сессии "Умный город" VIII Среднерусского экономического форума (СЭФ) высказал заместитель директора департамента программ развития Министерства транспорта РФ Евгений Ткаченко.

"Мы сказали о законе о персональных данных. Его нужно дорабатывать? Да. Система распознавания лиц нужна, но правила использования должны быть жестко регламентированы, должен быть четкий контроль", - сказал он.

Ткаченко подчеркнул, что проект распознавания лиц, в первую очередь, должен быть направлен на создание безопасного пространства. И ощущения, будто "большой брат следит" можно избежать только в том случае, если жители городов будут понимать, что их персональные данные защищены.

Система распознавания лиц внедрена в пяти российских городах, сказал замдиректора по бизнес-развитию направления биометрических систем Группы компаний ЦРТ Олег Горюнов. Проект позволил повысить раскрываемость преступлений, уменьшить время обслуживания в аэропортах и на вокзалах. Ожидается, что она поможет найти людей, которые ушли из дома и не вернулись.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26 и 27 июня. Главной темой форума в этом году стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок работают более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.