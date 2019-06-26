Реестр отечественного ПО доработают для эффективного применения в регионах

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Единый реестр отечественного программного обеспечения планируется детально проработать для эффективного использования предприятиями промышленности в процессе внедрения цифрового производства, сообщил в среду на экспертной сессии Среднерусского экономического форума в Курске замдиректора департамента цифровых технологий Минпромторга России Иван Кузьменко.

"В каком состоянии они [операционные системы] находятся и глубина их проработки - безусловно, это требует дальнейшей работы. Об этом знает и Минцифраз, поэтому предстоит огромная работа, которая сможет постепенно привести этот реестр в тот порядок, который необходим", - сказал Кузьменко, отметив, что на данный момент в реестр входят 48 операционных систем, но промышленные предприятия в среднем используют лишь три из них.

В ноябре 2015 года российское правительство своим постановлением запретило российским госорганам и госучреждениям закупать иностранное программное обеспечение при наличии аналогов, указанных в реестре отечественного ПО. Как отметил Кузьменко, в реестре уже зарегистрировано 5,5 тыс. отечественных программных продуктов.

VIII Среднерусский экономический форум проходит в Курске 26 и 27 июня. Главной темой форума в этом году стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок участвуют более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.