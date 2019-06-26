Корпорация развития Крыма станет единым органом по сопровождению инвестпроектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Государственный совет Крыма закрепил за Корпорацией развития региона функции по сопровождению инвесторов по принципу одного окна, приняв в среду закон об инвестиционной политике и господдержке инвестиционной деятельности.

"Закон определяет создание на территории республики системы координации и контроля за реализацией инвестиционных проектов <…> Для упрощения сопровождения инвестиционных проектов предусмотрено создание специализированной организации по принципу одного окна", - сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов, представляя проект закона.

Как пояснила ТАСС министр экономического развития Крыма Людмила Бланк, подобный закон принят в республике впервые, он позволит упорядочить работу с инвестором.

"Функции единого окна по сопровождению инвесторов полностью теперь законодательно возлагаются на Корпорацию развития Республики Крым. В стадии согласования у нас еще два проекта постановлений по ведению реестра инвестплощадок и инвестпроектов", - отметила Бланк.

По данным пресс-службы республиканского министерства экономического развития, в 2018 году в экономику Крыма привлечено 296 млрд рублей, что в 1,3 раза больше, чем в 2017 году.

В рамках особого порядка по работе с инвесторами на территории республики реализуется около 184 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 156 млрд рублей. В результате реализации этих проектов создается 14 тыс. рабочих мест.