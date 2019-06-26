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ПМЭФ-2019

Еврокомиссар Габриэль заявила, что не жалеет о своем участии в ПМЭФ

По ее мнению, она "внесла хороший вклад в вопросы, касающиеся интернета"

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль не жалеет о том, что приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который прошел с 6 по 8 июня. Об этом она заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Нет, я не жалею. Я думаю, что внесла хороший вклад в вопросы, касающиеся интернета", - сказала она, подчеркнув, что обсуждала на полях ПМЭФ важную тему создания широкополосного мобильного интернета и выделения под эти нужды радиочастот в диапазоне 700 МГц.

По ее словам, визит в РФ полностью соответствовал политике ЕС в отношении Москвы. "Мое участие соответствовало принятым министрами пяти принципам в отношениях с Россией, четвертый из которых заключается в том, что мы работаем над открытыми каналами коммуникации по стратегическим вопросам", - добавила она.

Еврокомиссия, которую в этом году представляла в ПМЭФ Мария Габриэль, не каждый год участвует в форуме. Три года назад на ПМЭФ-2016 Евросоюз был представлен в Санкт-Петербурге главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Теги
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