Путин поручил регионам в ближайшее время принять программы развития автодорог

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям в ближайшее время принять программы развития автодорог не менее чем до 2024 года. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

"Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу - и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года", - сказал глава государства.

Он отметил, что это даст возможность дорожным строителям планировать работу вдолгую, загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. При этом в программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла.

"Мы об этом неоднократно уже говорили: они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог", - заявил Путин. По его словам, это потребует изменения законодательной и нормативной базы, а также новых управленческих решений.

"Конечно, хотелось бы сегодня услышать, уважаемые коллеги, что здесь уже сделано, что запланировано, какие регионы готовы внедрять этот метод. И как в целом идет распределение финансовых ресурсов, заключение контактов и выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - заключил глава государства.

Федеральные дороги становятся лучше

"Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей - первой - категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2423 км", - рассказал Путин. При этом он подчеркнул, что главным образом рост осуществлен за счет федеральных трасс. Здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиями, составляют 83%. В 2010 году их было намного меньше - всего 38,6%.

"То есть здесь - по федеральным трассам, дорогам - мы имеем место с хорошим, во всяком случае заметным движением вперед. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины", - констатировал президент.