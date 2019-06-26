Суд отказал резиденту закрывшейся на Кубани игорной зоны во взыскании убытков с властей

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал бывшему резиденту ликвидированной в Краснодарском крае игорной зоны "Азов-Сити" - компании "Роял тайм групп" во взыскании более 1 млрд рублей убытков и упущенной выгоды с властей, говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Роял тайм групп", будучи резидентом ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити", подала в арбитражный суд иск к властям о взыскании компенсации за все работы, которые проводились по оборудованию игорной зоны, также истец добивался взыскания упущенной из-за закрытия игорной зоны прибыли.

"Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Роял тайм групп" к Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, Краснодарскому краю в лице департамента имущественных отношений Краснодарского края о взыскании убытков в размере 1 млрд 304 млн 200 тыс. 65 рублей 45 копеек, упущенной выгоды в размере 718 млн 329 тыс. рублей, [суд] решил в удовлетворении исковых требований отказать", - говорится в документе. Уточняется, что решение может быть обжаловано в Девятом Арбитражном апелляционном суде Москвы.

Первая созданная в России игорная зона "Азов-Сити", расположенная в Щербиновском районе Краснодарского края, 29 декабря 2018 года прекратила свою деятельность на основании распоряжения правительства РФ. Она открылась летом 2009 года и стала первой в стране. Планировалось, что участок побережья Азовского моря, где расположена зона, также будет развиваться как курорт. Однако после 2014 года было принято решение открыть другую игорную зону - в Красной Поляне, где благодаря зимней Олимпиаде появились отели и туристическая инфраструктура мирового уровня.