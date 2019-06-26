Минкомсвязь учтет предложения РСПП по доработке требований к закону о надежном Рунете

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ учтет предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по разрабатываемым министерством требованиям к исполнению закона о надежной работе Рунета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи.

Ранее РБК со ссылкой на письмо РСПП в адрес главы Минкомсвязи Константина Носкова сообщило, что рабочая группа при комиссии РСПП по связи провела анализ проектов нормативных актов, подготовленных министерством для реализации закона о надежной работе Рунета, и нашла в них ряд положений, которые в том числе могут привести к снижению скорости доступа к сайтам или потребовать от операторов связи миллиардных трат на модернизацию оборудования.

"Предложения РСПП во многом аналогичны предложениям операторов связи, высказанным в ходе общественного обсуждения <...> Странно, что коллеги из РСПП не воспользовались той же процедурой. Тем не менее мы учтем многие предложения бизнес-объединения при доработке проектов нормативно-правовых актов", - сказали в пресс-службе Минкомсвязи.

Согласно письму РСПП в адрес министра, эксперты считают, что выполнение ряда требований, к примеру обязанность вносить информацию о сбоях в работе техсредств, софта и средств связи в специальный журнал, может привести к снижению скорости передачи данных и ограничению доступа к сайтам, причем модернизация оборудования для этих целей может стоить десятки миллиардов рублей и потребует не менее двух лет. Кроме того, в РСПП полагают, что организация и проведение учений в рамках исполнения закона может потребовать дополнительные затраты для компаний и обернется потерей их доходов и снижением качества предоставляемых услуг связи.

Требованиям к исполнению закона

Ранее Минкомсвязь подготовила ряд требований к исполнению закона о надежном Рунете, которые, в частности, уточняют список угроз безопасности и целостности работы российского сегмента интернета, порядок централизованного управления сетью при возникновении подобных угроз, а также порядок проведения учений по обеспечению бесперебойного функционирования Рунета.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.