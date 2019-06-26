Белоусов: дополнительные меры по "разогреву" экономики есть и прорабатываются

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дополнительные меры по "разогреву" российской экономики существуют и в настоящий момент прорабатываются, сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сейчас у Дмитрия Анатольевича [Медведева] проводится цикл совещаний по анализу эффективности, результативности уже принятых мер по достижению национальных целей и, возможно, дополнительных мер", - сказал он.

"Предложения есть, предложения постоянно генерируются, конечно", - добавил Белоусов, отказавшись их озвучить в связи с тем, что они находятся в проработке.

Национальные проекты в перспективе отразятся на экономике РФ, но нужно принять меры и для того, чтобы "разогреть" ее уже в 2019 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе 19 июня. Он выразил уверенность, что возрастающие инвестиции в рамках нацпроектов "в дальнейшем дадут свой эффект, но нужно думать и о том, что происходит именно сейчас, в этом году".