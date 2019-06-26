Дитрих сообщил о риске для дорожных проектов из-за качества подрядчиков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Качество подрядных организаций - серьезный риск для дорожных проектов. Такое мнение высказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

"Состав и качество подрядных организаций. Оно, к сожалению, у нас сегодня не улучшается, усложнение требований приводит к их выбытию с рынка. Это серьезный риск для проектов. Внесли недавно изменения в закон о госзакупках. Сроки и процедуры отбора оптимизированы, но считал бы, что мы можем улучшать эти процессы и далее".

По его словам, для улучшения качества подрядчиков нужно учитывать опыт работы организаций в течение всей ее жизни, а также нужно "четче прописывать лестницу компетенций… на сложные объекты сразу допускать нельзя", подрядчик должен сначала накопить опыт на более простых проектах, считает министр.