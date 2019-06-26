Суд снял арест с части активов одного из экс-зампреда ПСБ по иску на 282 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего зампреда правления, руководителя блока "Финансы" Промсвязьбанка Владимира Мамакина, а также активов жены бывшего зампреда правления Промсвязьбанка Андрея Жупанова Марии Очировой, частично отменив по их ходатайству обеспечительные меры, принятые по иску Промсвязьбанка к бывшему руководству на 282 млрд руб. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Мамакин и Жупанов входят в число ответчиков по иску, Очирова ответчиком не является.

По ходатайству Мамакина суд снял ограничения в отношении 80% ежемесячной заработной платы и доходов, а по заявлению Очировой снят запрет на осуществление регистрационных действий с домом в деревне Чесноково в Подмосковье. В остальной части ходатайств суд отказал.

Очирова ходатайствовала о снятии обеспечения с части активов - дома и автомобиля, представитель Очировой в суде заявил, что имущество было приобретено до брака с Андреем Жупановым, чье имущество было арестовано в качестве обеспечения по иску. Представитель истца в суде возражал, что автомобиль был приобретен уже в браке. Представитель Мамакина ходатайствовал о полном снятии ареста.

30 мая суд принял решение об аресте имущества бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка, которые выступают ответчиками по иску на сумму в пределах 282,2 млрд рублей. Такое обеспечение по иску было принято по ходатайству истца.

Всего в перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, 2 самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях. Арестовано было имущество не только самих ответчиков, но и их родственников, говорили в Промсвязьбанке.

Позднее суд отменил арест части активов Дмитрия Ананьева, сняв обеспечение с 80% его зарплаты и иных доходов. Также арест был снят с 80% доходов с банковских счетов его брата. бывшего совладельца ПСБ Алексея Ананьева, а также принадлежащего Алексею Ананьеву самолета Bombardier. Также суд отменил арест 80% доходов бывшего руководителя блока финансовых рынков Дмитрия Иванова и 80% доходов с банковских счетов бывшего запреда правления, руководителя блока частного капитала и управления инвестициями Татьяны Волошкиной.

Суть иска

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц - возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще 10 физическим лицам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Жупанову, руководителю блока финансовых рынков Дмитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.

В качестве третьих лиц в деле участвуют Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, а также "Ингосстрах". Компания страховала ответственность директоров и должностных лиц Промсвязьбанка на сумму $100 млн, говорил в суде представитель Дмитрия Ананьева.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.