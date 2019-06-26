Bloomberg: PDVSA подала иск в суд США, требуя вернуть контроль над Citgo

ТАСС, 26 июня. Представители совета директоров государственной нефтяной венесуэльской компании PDVSA подали иск в суд в Делавэре с требованием вернуть им контроль над дочерней компанией - американской Citgo, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В иске содержится просьба к суду подтвердить контроль PDVSA над Citgo и двумя связанными с ней компаниями.

США ввели санкции против PDVSA 28 января. Сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в апреле обвинил власти США и венесуэльскую Национальную ассамблею (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией) в краже $1,3 млрд у Citgo.

Мадуро назвал воровством действия США в отношении Citgo и пообещал, что эта корпорация вскоре вернется под юрисдикцию венесуэльских властей.