Постановление кабмина по "регуляторной гильотине" могут принять в августе

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Постановление правительства РФ, которое в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" отменит все действующие в стране нормативные акты, регулирующие государственный надзор, может быть принято в августе. Об этом в четверг сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин на совещании в Новосибирске.

"Уже в августе, я думаю, будет принято постановление правительства, которое отменит действующие нормативные акты, регулирующие любую надзорную деятельность. Решение будет принято в августе. Во всяком случае по плану так стоит. Но вступит в силу с 1 января 2021 года", - сказал Алешин.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.