{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постановление кабмина по "регуляторной гильотине" могут принять в августе

При этом руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что постановление вступит в силу с 1 января 2021 года

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Постановление правительства РФ, которое в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" отменит все действующие в стране нормативные акты, регулирующие государственный надзор, может быть принято в августе. Об этом в четверг сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин на совещании в Новосибирске.

"Уже в августе, я думаю, будет принято постановление правительства, которое отменит действующие нормативные акты, регулирующие любую надзорную деятельность. Решение будет принято в августе. Во всяком случае по плану так стоит. Но вступит в силу с 1 января 2021 года", - сказал Алешин.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой "регуляторной гильотины" предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Теги
Россия
СМИ: АБР выделит Индонезии почти $300 млн на устранение последствий цунами
Как сообщил представитель банка, деньги будут направлены на проекты по реабилитации населения и восстановлению инфраструктуры
Читать полностью