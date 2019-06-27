TCS Group разместит около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок

ТАСС, 27 июня. Головная структура Тинькофф банка и "Тинькофф страхование" - TCS Group - объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала. Каждая расписка будет соответствовать одной акции класса А, говорится в сообщении, размещенном в четверг на Лондонской бирже.

Как отмечается в сообщении, количество размещаемых GDR соответствует примерно 10% акционерного капитала TCS Group.

Координатором размещения выступит Morgan Stanley, а Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe выбраны в качестве букраннеров.

В связи с размещением GDR основной акционер TCS Group Олег Тиньков и сама группа берут на себя обязательства воздержаться от сделок с бумагами компании до конца 2019 года.

Ранее TCS Group сообщила, что намерена привлечь $300 млн через дополнительно размещение акций. Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса банка.

В настоящее время Олегу Тинькову принадлежит 43,8% TCS Group.

В новость внесена правка (10:59 мск) - передается с уточнением доли Олега Тинькова в TCS Group в последнем абзаце