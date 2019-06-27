Госдума приняла закон о внесении изменении в федеральный бюджет на 2019 год

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Согласно внесенным правительством поправкам в бюджет 2019 года, профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП, или 1,881 трлн рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, уровень инфляции - не выше 4,3%.

Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета составит 20,174 трлн рублей, объем расходов - 18,293 трлн рублей. Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3%.

Объем программы внутренних заимствований сложится в размере 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до $64,3 млрд, или €55,4 млрд.