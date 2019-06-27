Госдума освободила от штрафов участников третьего этапа амнистии капиталов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект об освобождении от административных штрафов за ряд финансовых правонарушений тех, кто задекларировал свои активы и счета в рамках третьего этапа амнистии капиталов, который начался 1 июня и продлится до 29 февраля 2020 года.

Как отмечают разработчики, принятие проекта федерального закона направлено на создание благоприятных условий для осуществления перевода активов в российскую юрисдикцию. Суть закона заключается в том, что лица, задекларировавшие свои активы для их последующего перевода в Россию, не могут быть привлечены к ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях, затрагивающих финансовую сферу.

При этом у декларанта на дату представления декларации не должно быть контролируемых иностранных компаний. Кроме того, все денежные средства со счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, должны быть переведены в банки, имеющие лицензию Банка России.

Первый этап амнистии капиталов был запущен 1 июля 2015 года после того, как президент РФ Владимир Путин поддержал идею, выдвинутую на уровне Совета Федерации, Министерства финансов и Министерства экономического развития. Изначально планировалось, что первый этап продлится до 31 декабря 2015 года, однако позднее амнистия была продлена до 30 июня 2016 года. Всего возможностью легализовать капиталы в течение этого периода воспользовались 7,2 тыс. бизнесменов.

Второй этап амнистии прошел с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в целом на тех же условиях, что и в 2015-2016 годы. 6 февраля 2019 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума "Деловая Россия" сообщил журналистам, что в 2018 году в рамках амнистии капитала бизнесмены "задекларировали только по остаткам по счетам более €10 млрд".