Госдума приняла закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Согласно принятому закону, доходы бюджета в 2019 году составят 20 трлн 175 млрд рублей, что на 205,6 млрд рублей больше принятого ранее закона о бюджете. Расходы составят 18 трлн 294 млрд рублей, что на 256,5 млрд рублей больше ранее запланированного объема.

Профицит федерального бюджета заложен на уровне 1 трлн 881 млрд рублей против действующего профицита в объеме 1 трлн 932 млрд рублей - он снижается на 50,9 млрд рублей и составит 1,7% ВВП.

При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, прогнозный уровень инфляции не изменился - он составляет величину не выше 4,3%. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления - до 65,1 рубля за доллар с 63,9 рубля за доллар.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на конец 2019 года увеличится за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы, и составит 8 трлн 404,6 млрд рублей.

Оценка поступления нефтегазовых доходов в 2019 году снижена относительно первоначального прогноза на 58,7 млрд рублей в связи с корректировкой прогнозных объемов добычи и экспорта углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также с учетом существенного снижения цены на нефть в конце 2018 года. Прирост ненефтегазовых доходов на 264,3 млрд рублей выше прогнозного обусловлен поступлением НДС (+129,6 млрд рублей), налога на прибыль организаций (+165,6 млрд рублей, в результате роста прибыли прибыльных организаций, преимущественно в секторах нефтедобычи, нефтеперераборки и металлургии), доходов, связанных с импортом (на фоне роста стоимостных объемов в рублевом выражении).

Объем программы внутренних заимствований сложится в размере 1,578 трлн рублей, внешних заимствований - 155 млрд рублей, дополнительных нефтегазовых доходов - 3,17 трлн рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2020 года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей. Объем государственного внешнего долга планируется сократить до 64,3 млрд долларов, или 55,4 млрд евро.

Субсидии и взносы

На 30 млрд рублей пополняется дорожный фонд, и эти деньги пойдут субъектам РФ на реализацию их программ. Чтобы обеспечить переход от долевого строительства к использованию эскроу-счетов, предлагается увеличить имущественный взнос в фонд защиты прав граждан на 16 млрд рублей. На 20 млрд рублей будет увеличен взнос в "ДОМ.РФ", который также возьмет на себя функционал кредитования застройщиков, еще 5 млрд рублей - на поддержку граждан, взявших ипотеку; кроме того, будут увеличены расходы на софинансирование регионами доплат к пенсиям.

Как рассказал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению законопроекта поступило 120 поправок, 100 из них было рекомендовано комитетом к принятию, 17 к отклонению, три поправки отозвали. Более 30 млрд рублей выделены на гранты субъектам, таким образом, общая сумма, направленная на гранты субъектам РФ, составляет уже 50 млрд рублей, сказал депутат.

"Выполнение национальных проектов - это будет тот основной показатель, который будет служить получению или, наоборот, неполучению регионами этих грантов", - пояснил он.

Более 11 млрд рублей направляются на поддержку российских автопроизводителей на соответствие нормам Евро-4 и Евро-5. 3 млрд рублей направляются производителям сельскохозяйственной техники. Также поправками выделяется дополнительно 950 млн рублей на выплаты пособий в связи с рождением третьего ребенка и последующий детей.

Взнос в уставный капитал АО "Российская венчурная компания" на финансовое обеспечение инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности составит 1,5 млрд рублей. На дотации (гранты) бюджетам субъектов РФ за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти будет выделено 30 млрд рублей. Субсидии на поддержку программ развития футбола в Крыму составят 11 млн рублей. Субсидии на обустройство воинских захоронений в рамках межбюджетных трансфертов составят 338,9 млн рублей.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" получит 2 млрд рублей из бюджета 2019 года. Эти деньги пойдут на финансирование поручительств по кредитным договорам на строительство объектов недвижимости или предоставление кредитов в целях рефинансирования застройщиков. Также правительство получит право принять в 2019 году в казну от АСВ передаваемые нежилые помещения - имущество Росэнергобанка, эта операция должна уменьшить сумму имущественного взноса РФ в госкорпорацию на сумму до 229,5 млн рублей. Депутаты также уточнили редакцию нормы, которая предписывает распределять межбюджетные трансферты до 1 апреля - для 2019 года, если это связано с уточнением бюджета, это будет возможно делать и позже.

В 2019 году дополнительные средства федерального бюджета в объеме до 285,3 млн рублей будут направлены на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению в РФ чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года (в случае и в пределах поступления в федеральный бюджет доходов от возврата дебиторской задолженности в связи с возвратом излишне уплаченных АНО "Оргкомитет "Россия-2018" сумм НДС в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года).На увеличение фонда оплаты труда помощников депутатов Госдумы и членов Совета Федерации дополнительно пойдет 208,5 млн рублей. 181 млн рублей получит НИЦ "Курчатовский институт" на завершение работ по модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований в соответствии с принятыми международными обязательствами РФ. Регионы получат дополнительно 2 млрд рублей, которые закрывают потребность в средствах на закупку расходных материалов к инсулиновым помпам.

Решение социальных задач

Было принято решение об увеличении расходной части бюджета на 256,5 млрд рублей - эти средства пойдут, в первую очередь, на решение социальных задач, на реализацию Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "5 млрд рублей будет направлено на выполнение решения главы государства о компенсации ипотечных кредитов семьям, где с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Еще 4,3 млрд рублей пойдут на повышение зарплат спасателям МЧС".

"Мы приняли решение об оказании поддержки обманутым дольщикам. Чтобы исключить риск недостроя проблемных домов, выделили дополнительно 20 млрд рублей "ДОМ.РФ". Еще 2,5 млрд рублей будет направлено на завершение обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Отражены в поправках в бюджет и вопросы здравоохранения, требующие оперативного решения. Это вопросы закупки лекарственных препаратов, вакцин, оборудования в центры высоких медицинских технологий и средств реабилитации инвалидов - всего на эти и другие цели будет дополнительно выделено более 7,5 млрд рублей", - рассказал Володин.

"Значительные средства - более 129 млрд рублей - получат регионы на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются: 34,4 млрд составит поддержка региональных дорожных фондов, 30,9 млрд рублей субъекты федерации получат на обеспечение сбалансированности бюджета", - отметил председатель Госдумы. "Принятые сегодня изменения в бюджет носят адресный характер и помогут решить вопросы, которые беспокоят людей", - подчеркнул Володин.