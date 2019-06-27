Ростовские власти оценят эффективность ветслужбы после вспышек птичьего гриппа с 2018 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области проведут мониторинг работы региональной ветеринарной службы после вспышек птичьего гриппа на предприятиях агропромышленных холдингов "Евродон" и "Белая птица" в 2018-2019 годах. Такое поручение дал губернатор региона Василий Голубев на заседании областного правительства в четверг.

"Количество проверок возрастает, а количество случаев [заражения] на том же уровне сохраняется, притом случаи очень заметные - "Белая птица", "Евродон". Что хорошего в работе ветеринарной службы, если у нас такие факты происходят? Даю поручение положить на стол предложения по оценке работы ветеринарной службы с анализом за полугодие, анализом за прошлый год, и тому, что будет менять служба в своей работе незамедлительно", - сказал Голубев.

По данным регионального управления ветеринарии, в 2018 году в Ростовской области подтверждено четыре случая возникновения птичьего гриппа на промышленных предприятиях: АО "Птицефабрика Белокалитвинская" (Белокалитвинский район), ООО "Евродон" (Октябрьский район), ООО "Белая птица-Ростов" Каменский район). За январь-май 2019 года - два случая на предприятии ООО "Урсдон" (Усть-Донецкий район).

Ранее власти Ростовской области выплатили предприятиям региона около 230 млн рублей компенсации ущерба, понесенного в результате вспышек птичьего гриппа.