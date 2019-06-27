Выпуск грузовых вагонов в РФ может побить шестилетний рекорд в 2019 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Прогноз по рынку производства грузовых вагонов в России составляет 70 тыс. единиц в 2019 году, это станет максимальным значением за последние шесть лет. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Алтайвагона" Станислав Золотарев во время круглого стола "Грузовое вагоностроение: векторы развития рынка", который состоялся в издательском доме "Гудок".

"По итогам 2019 года за пять месяцев уже произвела отрасль вагоностроения 30 тыс. 433 вагона. Сам рынок по сравнению с предыдущим периодом прошлого года растет, <...> текущее состояние составляет 18,6%. Такую динамику рынок показывал все предыдущие месяцы, примерно 20% к предыдущему году. Если так пойдет дальше, то возможен выпуск производства вагонов по итогам 2019 года на уровне 70 тыс. вагонов", - сказал Золотарев.

Он напомнил, что в предыдущем году общее количество вагонов, которое было произведено отраслью, составило 68,5 тыс. единиц, и это являлось максимальным значением за последние пять лет. Таким образом, общегодовой рост производства вагонов в 2019 году может составить 2,2% относительно уровня прошлого года.

"Алтайвагон" - один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. Компания представлена тремя производственными площадками: головное предприятие находится в городе Новоалтайск, два филиала - в алтайском городе Рубцовск и в Кемерово ("Кемеровохиммаш").