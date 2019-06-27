МТС пока не планирует выходить на рынок онлайн-заказа такси

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. МТС не планирует в краткосрочной перспективе выходить на рынок онлайн-заказа такси, заявил журналистам президент, председатель правления компании Алексей Корня.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на свои источники, что компания МТС интересуется выходом на рынок онлайн-заказа такси. По данным одного из источников в интернет-отрасли, речь идет о рассмотрении возможности сделки с сервисом Gett.

"Никаких конкретных переговоров по Gett у нас нет. По сегменту такси... нет, сейчас у нас тоже нет планов по созданию этого продукта в краткосрочной перспективе", - сказал он.

В настоящее время ключевыми игроками рынка онлайн-агрегаторов для заказа такси являются Gett, Uber, "Яндекс Такси" и "Ситимобил".