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МТС пока не планирует выходить на рынок онлайн-заказа такси

Ранее сообщалось, что компания рассматривает возможность сделки с сервисом Gett

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. МТС не планирует в краткосрочной перспективе выходить на рынок онлайн-заказа такси, заявил журналистам президент, председатель правления компании Алексей Корня.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на свои источники, что компания МТС интересуется выходом на рынок онлайн-заказа такси. По данным одного из источников в интернет-отрасли, речь идет о рассмотрении возможности сделки с сервисом Gett.

"Никаких конкретных переговоров по Gett у нас нет. По сегменту такси... нет, сейчас у нас тоже нет планов по созданию этого продукта в краткосрочной перспективе", - сказал он.

В настоящее время ключевыми игроками рынка онлайн-агрегаторов для заказа такси являются Gett, Uber, "Яндекс Такси" и "Ситимобил".

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