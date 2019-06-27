Бывший директор по инвестициям Social Discovery Ventures назначен финдиректором Qiwi

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Финансовым директором Qiwi назначен Владислав Пошморга, который ранее занимал должность директора по инвестициям в Social Discovery Ventures и до этого работал в SPI Group (ведущий международный производитель премиальных спиртных напитков). Об этом говорится в сообщении компании.

"Qiwi <...> сегодня объявил о назначении Владислава Пошморга на должность финансового директора с 1 июля 2019 года. В качестве финансового директора господин Пошморга возьмет на обязанности и. о. финансового директора Варвары Киселевой и будет подчиняться непосредственно гендиректору Сергею Солонину", - говорится в сообщении.

Пошморга имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере финансов. "В последнее время он занимал должность директора по инвестициям в Social Discovery Ventures, международной группе компаний по разработке технологий и программного обеспечения. Ранее он занимал должность финансового директора в SPI Group и работал в инвестиционно-банковских и инвестиционных функциях в Salomon Smith Barney и Morgan Stanley в Великобритании и Швейцарии. До этого он занимал различные финансовые должности в Лондонской Forfaiting Company на Кипре и Гута-банке в Москве", - пояснили в компании.

Другие назначения

QIWI также объявила о назначении Варвары Киселевой заместителем финансового директора по рынкам капитала и Елены Никоновой, которая ранее занимала должность начальника отдела отчетности по МСФО в QIWI, заместителем финансового директора по финансовой отчетности. Они будут подчиняться непосредственно Пошморге.