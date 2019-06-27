Комаров: проекты Татарстана в цифровой экономике нужно внедрить и в других регионах ПФО

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров рассчитывает, что два инновационных проекта Татарстана - система подготовки кадров для цифровой экономики региона и "Цифровая модель республики" - будут внедрены и в других регионах Поволжья, сообщила в четверг пресс-служба полпредства.

В четверг в Иннополисе (Казань) прошло заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти регионов ПФО, в котором принял участие Комаров. Участники мероприятия обсудили опыт инновационной деятельности и внедрения цифровых технологий в субъектах ПФО. В качестве примера они рассмотрели два проекта, реализуемых в Татарстане.

"Важно, что здесь, в Иннополисе, мы видим позитивный пример развития современных цифровых технологий. На уровне Приволжского федерального округа мы формируем по крайней мере два проекта, которые уже поддержаны регионами, чтобы обеспечить управляемость развития и расширять использование цифровых технологий. Надеюсь, что эти проекты реализуются не только в Татарстане, но и будут активно внедряться в других регионах ПФО", - процитировали Комарова в пресс-службе по итогам заседания Ассоциации.

Первый проект, представленный на заседании, - "Цифровая модель республики". На основе работы с высокоточными 3D-картами всей территории региона цифровая модель позволяет анализировать ситуацию и применять наиболее эффективные управленческие решения в сфере сельского хозяйства и развития городских агломераций. Второй представленный проект - система подготовки кадров для цифровой экономики Татарстана.