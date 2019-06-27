Акционеры Utair отказались от выплаты дивидендов за 2018 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июня. /ТАСС/. Акционеры авиакомпании Utair на годовом собрании в четверг принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в материалах авиаперевозчика.

Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год составил 4,38 млрд рублей против прибыли в 930,85 млн руб. годом ранее. По итогам 2015-2017 гг. авиакомпания также не выплачивала дивиденды.

Акционеры вновь избрали генеральным директором авиакомпании Utair Андрея Мартиросова, который руководит компанией с 1999 года.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей)

Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).