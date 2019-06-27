Медведев призвал активизировать сотрудничество России и Молдавии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что новая конфигурация парламента в Молдавии поможет выйти этой стране из сложных политических процессов, а также рассчитывает на активизацию сотрудничества как по линии парламента, так и по линии правительства. Об этом он заявил на встрече с председателем парламента Молдавии, председателем партии социалистов Зинаидой Гречаный.

"Мы надеемся, что новая конфигурация, которая сформировалась в парламенте, новое правительство поможет вашей стране выйти из достаточно сложных процессов, которые государство переживало в последние годы", - сказал Медведев, подчеркнув, что говорит об этом искренне, поскольку Россия и Молдавия достаточно близки, большое количество молдаван работают в России, а продуктивное в свое время двустороннее сотрудничество зашло в последние годы в тупик.

По мнению главы российского правительства, сложившаяся ситуация не очень хороша. "Нужно сделать все сейчас и по линии парламента, и по линии правительства, чтобы это сотрудничество активизировать", - сказал российский премьер. Он выразил удовлетворение тем, что у кабинетов министров возникает новая линия взаимодействия, были назначены сопредседатели межправкомиссии. Медведев уверен, что это упростит работу и позволит оперативно решать накопившиеся задачи.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, российский премьер выразил надежду, что новый молдавский парламент под руководством Гречаный начнет выстраивать конструктивный межпарламентский диалог, которого также не было в последние годы. "Надеюсь, что это удастся сделать, поскольку, еще раз подчеркиваю, это, мне кажется, в интересах двух стран и двух народов", - заключил российский премьер.

По своей стороны Зинаида Гречаный поблагодарила своего визави за прием. Она констатировала, что на встрече с Медведевым присутствуют представители всех парламентских партий. По ее словам, молдавские парламентарии нашли способы обойти острые углы и найти консенсус, чтобы преодолеть все препятствия, мешающие развитию Молдавии. Она также выразила надежду на то, что двусторонняя межправительственная комиссия начнет свою работу. "Мы для себя очень желаем этого, - сказала она. - Мы со стороны парламента сделаем все возможное, мы договорились в нашем парламентском большинстве, что мы будем работать для того, чтобы людям было хорошо, это наш общий интерес".

Участники встречи

В переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, министр сельского хозяйства, сопредседатель межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Патрушев, статс-секретарь - замминистра иностранных дел Григорий Карасин. Молдавию представлял посол в РФ Андрей Негуца, заместители председателя парламента Ион Чебан и Александр Слусарь, секретарь комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку парламента Оазу Нантой и генеральный секретарь парламента Адриан Албу.