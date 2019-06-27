Медведев осмотрел производственные цеха Московского эндокринного завода

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Московский эндокринный завод и осмотрел его производственные цеха. Премьер приехал на завод, чтобы принять участие в Совете при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Перед заседанием директор завода Михаил Фонарев провел для главы кабинета министров и вице-премьера Татьяны Голиковой небольшую экскурсию и показал им несколько производственных цехов.

Глава правительства осмотрел цех по производству инвазивных лекарственных средств. Медведеву продемонстрировали, как производится субстанция для препаратов, подготавливаются ампулы и происходит розлив лекарств. Затем он посмотрел как машина оптического контроля проверяет ампулы на механические включения и объем заполнения. После этого премьер прошел в зону, где происходит упаковка и маркировка готовых ампул. Весь процесс от заклейки фольгой до укладки в пачку полностью механизирован. Затем Медведеву показали цех трансдермальных терапевтических систем.

Московский эндокринный завод находится в ведении Минпромторга и является современным высокотехнологичным производством. Предприятие производит все виды необходимых для российского здравоохранения наркотических анальгетиков, широкую линейку социально значимых лекарственных препаратов, применяемых в эндокринологии, гинекологии, офтальмологии, кардиологии, в психоневрологической практике. "Продуктовый портфель" завода включает 81 наименование лекарственных препаратов восьми фармакологических групп, 60 из которых относятся к номенклатуре утвержденного правительством РФ перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.