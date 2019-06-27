Информационные справки об изменении тарифов появятся в каждом жилом доме Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга разместят справки с информацией об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля в подъездах всех многоквартирных жилых домов города. Соответствующее поручение врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов передал городскому Жилищному комитету.

"Перед Жилищным комитетом стоит задача максимально проинформировать граждан об изменениях размера платы за жилые помещения и тарифы на коммунальные услуги. По поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова комитет разработал информационную справку, которая направлена главам администраций районов. Предложено разместить такие информационные справки в каждом подъезде жилых многоквартирных домов", - сказала в четверг начальник планово-экономического отдела городского Жилищного комитета Марина Каретникова на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

Тарифы на основные коммунальные услуги с 1 июля в Санкт-Петербурге, по плану, могли подняться на 4,3%, но в результате системной работы по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций, проведенной правительством Петербурга совместно с ФАС РФ, их рост составит в среднем 0,4%.

По данным комитета по тарифам, в денежном выражении рост за все коммунальные услуги в Петербурге на человека составит 7,1 рублей вместо 76,93 рублей - для граждан, проживающих в домах с электрическими плитами, и 8,67 рублей вместо 78,26 рублей - для жильцов квартир с газовой плитой. В дальнейшем власти города планируют вести работу по снижению тарифов на газ.