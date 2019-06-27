РЖД вошли в "Совет рынка"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Совет рынка" на заседании принял в ассоциацию РЖД. Об этом говорится в сообщении "Совета рынка".

"На заседании наблюдательного совета ассоциации НП "Совет рынка", которое состоялось 26 июня 2019 года, ОАО "РЖД" и АО "Синэрго" были приняты в члены ассоциации и включены в палату экспертов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют перейти на прямые закупки электроэнергии для новых объектов. Сообщалось также, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии РЖД участия в ассоциации НП "Совет рынка". Компания, не входящая в ассоциацию "Совет рынка", не может совершать сделки по покупке и продаже электроэнергии на оптовом рынке.

В настоящее время электроэнергию РЖД покупают у СП итальянской энергетической компании Enel и группы ЕСН Григория Березкина "Русэнергосбыт". Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что РЖД планируют перейти на прямые закупки электроэнергии для новых объектов.

Основной целью деятельности НП "Совет рынка" является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Ассоциация участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности, разрабатывает и утверждает договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль над соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.