Порядка 6,5 млрд рублей направят в Северной Осетии на реализацию нацпроектов в этом году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июня. /ТАСС/. Северная Осетия направит в текущем году около 6,5 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, прошедшей в четверг.

"Глава Северной Осетии доложил премьер-министру об участии республики в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. В текущем году на реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами, в республику направят 6,45 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 5,92 млрд рублей и 530 млн рублей из республиканского", - говорится на сайте главы и правительства республики.

В частности, в Северной Осетии существенно увеличились ассигнования на развитие детского здравоохранения - с 382,19 млн рублей до 766,50 млн рублей, на развитие малого и среднего предпринимательства - с 35,10 млн рублей до 163,90 млн рублей. На ликвидацию накопленного экологического ущерба - рекультивацию Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ - в рамках нацпроекта направлено 600 млн рублей.

Также до 2024 года включен проект по реконструкции автомобильной дороги Кавказ - Хурикау - Малгобек - Моздок. Это будет дорога третьей категории с капитальным асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. Глава республики заверил Дмитрия Медведева, что все средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию данного проекта, будут освоены в срок.

По словам Битарова, за каждым дополнительным рублем стоят новые возможности для российских регионов, особенно для дотационных и высокодотационных. Вместе с тем мы понимаем, что для нас это совершенно новый уровень ответственности.