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ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах

Рост зарплат за этот период может составить около 2% в годовом выражении

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

"В мае 2019 года годовой темп прироста реальной заработной платы оценивается в 2,8%. По прогнозу Банка России, во II-III кварталах 2019 года он составит около 2%", - отмечает регулятор.

В материалах ЦБ отмечается, что ранее Росстат пересмотрел оценку роста реальных заработных плат за апрель 2019 года - с 1,6 до 3,1%.

"Ускорение роста (на 0,8 процентного пункта по сравнению с мартом) произошло за счет видов деятельности, относящихся к частному сектору (финансы, добыча полезных ископаемых, деятельность гостиниц и ресторанов), и предположительно было связано с выплатами разового характера", - говорится в комментарии.

В новость были внесены изменения (18:41 мск) - добавлена информация по тексту.

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