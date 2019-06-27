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Роспотребнадзор закрепит в законе понятие "сертификат здоровья" для продуктов на экспорт

Предполагается, что этот документ будет подтверждать, что сопровождаемая им продукция безопасна для здоровья человека

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор закрепит в законе понятие "сертификат здоровья" для экспортируемой продукции. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Концептуально проект поправок в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" был одобрен в четверг в ходе заседания Общественного совета Роспотребнадзора.

"В целях развития и поддержки экспорта пищевой продукции, в том числе оказания содействия реализации государственных и иных проектов, предусматривающих экспорт пищевой продукции, законопроектом предусмотрены нормы о "сертификате здоровья", имплементируемые из норм международного права", - отмечается на сайте.

Там уточняется, что законодательство Европейского союза в сфере безопасности и качества пищевой продукции считает такие сертификаты способом защиты здоровья людей и интересов потребителей, а также они гарантируют, что условия производства удовлетворяют европейским требованиям.

"Сертификат здоровья является способом защиты здоровья людей и интересов потребителей, законопроектом предусмотрено, что соответствующий документ подтверждает, что сопровождаемая им пищевая продукция безопасна для здоровья человека", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Осенью 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям заявил о просьбе иностранных инвесторов и российских компаний ввести "сертификаты здоровья" для экспортируемой продукции. Идею также впоследствии поддержало Министерство сельского хозяйства.

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