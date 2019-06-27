На месторождении в Пермском крае приостановили работы из-за угрозы катастрофы

ПЕРМЬ, 27 июня. /ТАСС/. Судебные приставы Пермского края приостановили открытые горные работы на Главном Сарановском месторождении хромитовых руд в зоне опасных деформаций земной поверхности, шахта находится в Горнозаводском районе региона, дальнейшая ее эксплуатация может привести к техногенной катастрофе. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов Пермского края.

"Были выявлены нарушения правил промышленной безопасности, вследствие чего разработка карьера вблизи поселка Сараны Горнозаводского района Пермского края и ведение горных работ эксплуатирующей организацией запрещены. Ростехнадзор пришел к выводу, что дальнейшая эксплуатация карьера угрожает жизни и здоровью людей, может повлечь наступление техногенной катастрофы и причинение существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды", - сказано в сообщении.

По информации УФССП, открытые горные работы в опасной зоне приостановили на 90 суток. Руководство организации-должника, предупрежденное об административной и уголовной ответственности, уже приступило к устранению выявленных нарушений.

Главное Сарановское месторождение имеет длину около 1500 м при ширине 400 м и к северу постепенно погружается на глубину до 800 м. Сейчас Главное Сарановское месторождение отрабатывается подземным способом компанией "Сарановская шахта "Рудная", обеспеченность запасами категорий В+С1 составляет 19 лет, а категории С2 с учетом балансовых запасов - 47 лет.