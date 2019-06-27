Суд пересмотрит решение по отказу "Трансаэро" во взыскании с "Аэрофлота" 1,45 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 13 августа заседание по пересмотру своего решения, в котором отказался взыскать с "Аэрофлота" в пользу проходящей процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро" 1,45 млрд рублей за заправку самолетов. Об этом говорится в опубликованном в четверг определении суда.

Согласно документу, заявление о пересмотре дела в суд подал конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт. "Назначить рассмотрение заявления конкурсного управляющего о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 13 августа 2019 года", - говорится в определении.

Белокопыт просит пересмотреть решение арбитража Петербурга, вынесенное в декабре 2018 года. Тогда конкурсный управляющий пытался оспорить выплату по агентскому договору 1,45 млрд рублей от "Трансаэро" "Аэрофлоту". Агентский договор предусматривал, что "Аэрофлот" будет осуществлять заправку самолетов "Трансаэро" топливом.

Конкурсный управляющий посчитал, что, поскольку выплаты "Аэрофлоту" компания произвела в сентябре 2015 года, а уже в октябре в отношении нее была введена процедура банкротства - наблюдение, то эти платежи были проведены "в отношении заинтересованного лица (авиакомпании "Аэрофлот"), в условиях неплатежеспособности должника и в результате их совершения "Аэрофлоту" было оказано большее предпочтение по сравнению с иными кредиторами "Трансаэро".

В ходе судебного разбирательства и изучения обстоятельств банкротства "Трансаэро" установили, что "Аэрофлот" выполнил свои обязательства по договору и оснований для удовлетворения заявления Белокопыта нет.

Ситуация в "Трансаэро"

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.

В четверг также стало известно, что Банк России установил факт манипулирования в 2016 году акциями "Трансаэро" путем совершения сделок с использованием инсайдерской информации со стороны сооснователя компании Александра Плешакова и председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной.

ЦБ передал материалы в правоохранительные органы. Плешакова и Анодину, а также еще одного экс-руководителя "Трансаэро" Ольгу Плешакову ранее пытался в суде привлечь к субсидиарной ответственности на сумму около 250 млрд рублей банк ВТБ, однако арбитраж Петербурга приостановил рассмотрение данного дела до вынесения решений по ряду других исков об оспаривании сделок, совершенных Плешаковыми.