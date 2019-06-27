В Вологде открыли первую в России фабрику завершающего цикла Nestle

ВОЛОГДА, 27 июня. /ТАСС/. Открытие первой в России фабрики завершающего цикла по производству сухих детских смесей компании Nestle состоялось в четверг в Вологде, ранее подобная продукция выпускалась только на заводе компании в Швейцарии. Объем производства вологодской фабрики - 12 тыс. т в год, в строительство вложено 1,9 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Сегодня мы открываем высокотехнологичное производство детского питания. Помимо создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений, компания вносит значимый вклад в укрепление экспортоориентированного статуса региона: расширяя рынок сбыта, способствует повышению узнаваемости, привлекательности и других продуктов, произведенных в Вологде, в первую очередь под брендом "Настоящий Вологодский продукт", - сказал на церемонии открытия губернатор Олег Кувшинников, слова которого привела пресс-служба.

Строительство велось с октября 2017 года. За это время был модернизирован действующий цех, закуплено современное оборудование, увеличены площади лаборатории, построен новый склад и упаковочный центр. В 2019 году по итогам инвестиционного совета при губернаторе проект включили в перечень приоритетных с предоставлением государственной поддержки на региональном уровне, в том числе налоговых льгот. Соответствующее двустороннее соглашение компания и правительство региона заключили на прошедшем ХХIII Петербургском международном экономическом форуме.

"Nestle успешно работает в Вологде уже более 16 лет. Новая фабрика по производству детских смесей позволит нам нарастить присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Это открывает новые возможности для локализации и развития местных поставщиков", - сказал глава Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

На данный момент, несмотря на перевод в Россию основной части производства детских смесей, компания по-прежнему закупает сырье за рубежом. "Мы надеемся, что запуск фабрики станет первым шагом на пути полной локализации производства и уже в ближайшей перспективе компания заменит импортное молоко на наше, вологодское", - сказала директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Марина Афонина.

По данным предприятия, реализуя планы по локализации производства, к 2020 году компания планирует нарастить до 90% долю упаковки, закупаемой у российских поставщиков.