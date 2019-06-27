Правительство готовит решение о продлении льгот для молдавских товаров

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство России пока только готовит решение о продлении льготного режима поставок для молдавских производителей на ближайшие полгода - до конца 2019 года.

"Решение пока не принято, но оно готовится", - сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов. Он подчеркнул, что речь идет о продлении льготного режима поставок с 1 июля до конца 2019 года.

Договоренности об отмене пошлин на некоторые молдавские товары были достигнуты в ходе переговоров президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном в октябре 2018 года. Благодаря этому объем поставок в Россию по четырем товарным группам за январь - май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза - с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Наконец, объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн до почти 7,7 млн литров, или на 52%.