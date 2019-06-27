Итальянские промышленники готовы к долгосрочному партнерству с Россией в станкостроении

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Представители промышленности Италии открыты для тесного сотрудничества с российскими предпринимателями в сфере станкостроения. Об этом заявил в четверг директор отдела по развитию торгового обмена при посольстве Италии в России (агентство ИЧЕ) Паоло Челесте, выступая на первом российско-итальянском форуме по станкостроению.

"Я уверен, что мы сможем наилучшим образом сотрудничать с Россией в ее очень важном процессе переоборудования промышленности, что очень важно. Кроме того, некоторые результаты говорят о том, что в первом квартале также вырос экспорт станков из России. Это дает надежду на рост в этой сфере на фоне спада мировой экономики, в том числе российской. Мы убеждены, что и агентство ИЧЕ может внести свой вклад в этот процесс", - сказал он.

В свою очередь президент республиканского агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских предприятий Карло Мария Ферро, который не смог присутствовать на форуме, направил видеообращение, в котором отметил, что Россия может стать производителем полупроводников и нанотехнологий. "Надеюсь, что российско-итальянского сотрудничество выйдет на новый уровень с учетом новейших технологий, и мы сможем пройти этот путь вместе шаг за шагом", - указал он.

Также, по словам Ферро, он лично намерен представить конкретные идеи сотрудничества на итало-российском форуме, который состоится в рамках визита президента России Владимира Путина 4 июля в Рим.

Президент Ассоциации UCIMU Массимо Карбоньеро, отметил, что итальянские промышленники готовы предложить российским партнерам свои технологии. "Сейчас Россия переживает период больших изменений благодаря программе импортозамещения, и поскольку в этом процессе ей будет нужен надежный партнер, мы хотим предложить себя в этом качестве, - сказал он. - Италия будет партнером, который не только бы экспортировал оборудование, но и создавал длительные отношения сотрудничества, партнерства по особым проектам. Мы также готовы начать совместные итало-российские предприятия для производства продукции в России по итальянской технологии".