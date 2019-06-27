"Почта банк" введет распознавание клиентов по лицу во всех точках обслуживания к 2020 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Почта банк" до конца текущего года масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на платформе VisionLabs на все свои точки обслуживания (более 18 тысяч по всей стране), сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"До конца 2019 года планируется масштабировать технологию на те почтовые отделения, где финансовые услуги предоставляет агент банка - сотрудник почты. Уже закуплено необходимое оборудование и ведутся технические работы. Общая сумма инвестиции во внедрение и масштабирование проекта составили около 100 млн [рублей] с учетом стоимости оборудования, технических работ, сопровождения и обеспечения кибербезопасности", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что во всех флагманских клиентских центрах банка (более 400) и точках обслуживания в отделениях Почты России, где работает сотрудник банка, эта технология применяется уже давно.

"Внедрение дополнительной биометрической идентификации клиентов позволяет существенно повысить безопасность проводимых операций. Очень важно, что в данном случае идентификация по фото - это не единственный способ аутентификации гражданина, а дополнительная защита наряду с документами, удостоверяющими личность. Система дает почти стопроцентную защиту в случае, если мошенник использует поддельный или утерянный паспорт. Благодаря ей только за прошлый год нам удалось предотвратить несколько тысяч потенциально мошеннических действий", - пояснил руководитель дирекции биометрических технологий "Почта банка" Андрей Шурыгин.

"Почта банк" применяет внутреннюю биометрическую идентификацию клиентов по изображению лица с момента основания. Система действует на платформе VisionLabs LUNA и предназначена для защиты от мошеннических действий и неправомерного доступа к счету в отделениях и ДБО. Образец изображения лица каждого клиента записывается при первом визите в банк, и в дальнейшем этот слепок используется для его идентификации как дополнительный фактор наряду с предъявлением паспорта.

Система VisionLabs позволяет встроить биометрию в процесс обслуживания клиента, не отнимая у него лишнее время. Система аутентификации высокоэффективна и обеспечивает качество, близкое к 100% верных срабатываний при различных условиях освещения, изменения фона или возрастного изменения лица человека. Время распознавания занимает менее 1 секунды. Для снижения риска мошенничества дополнительно используется Liveness - комбинация технологий, позволяющих определить, что перед камерой - реальный живой человек, а не фотография или манекен.