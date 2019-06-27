Советник Трампа опроверг утверждения о договоренностях США и КНР относительно Huawei

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин не достигли каких-либо предварительных договоренностей, касающихся китайской компании Huawei, перед предстоящей в Осаке встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Его попросили прокомментировать утверждения СМИ о том, что Пекин согласился на встречу и возобновление консультаций по торговым вопросам при условии, что Вашингтон снимет ограничения для американских компаний на сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. "Нет, никаких предварительных условий нет", - сказал Кадлоу. Он подчеркнул, что не знает, "откуда взялась эта публикация".

"Никаких предварительных условий не обсуждали, - подчеркнул он. - Президент Трамп ждет встречи. Мы считаем вполне возможным, что Китай вернется к переговорам, если встреча пройдет хорошо". Как ожидается, Трамп и Си Цзиньпин встретятся в субботу.

Huawei внесли в черный список Минторга США под предлогом того, что она "вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Ее обвиняют, в частности, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в данный черный список компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней.