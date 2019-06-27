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ЦБ не считает актуальным создание единого реестра вкладчиков

В Банке России пояснили, что это было бы актуальнее несколько лет назад, когда наблюдались случаи серьезных манипуляций с законами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Центробанк не видит необходимости в создании единого реестра вкладчиков, сообщил в четверг журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Пока [мы считаем, что] острой необходимости в реализации этого затратного и трудоемкого проекта [по созданию реестра], который несет значительные информационные риски [нет], потому что [имеется] сложность в создании базы данных, в которой будут вклады и суммы на счетах в онлайне каждого человека. В информационную безопасность нужно будет инвестировать огромные средства. Пока, мы считаем, что актуальности и остроты нет", - сказал он.

Поздышев пояснил, что этот вопрос был актуален несколько лет назад, когда наблюдались случаи серьезных манипуляций с законами. "После мер очистки, которые мы провели, после мер электронного взаимодействия между национальным банком и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), когда мы берем срезы реестров вкладчиков банков, риск существенно снизился, а затраты на проект очень значительные", - отметил он.

Ранее сообщалось о планах по созданию Центробанком и Агентством по страхованию вкладов единого реестра вкладчиков. Предполагалось, что реестр существенно снизит риски махинаций на рынке страхования и создания забалансовых вкладов.

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