Беглов: подрядчики по ремонту дорог в Петербурге должны давать гарантию до 12 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Подрядчики, которые занимаются ремонтом и строительством дорог в Санкт-Петербурге, должны давать гарантию на свою работу до 12 лет, чтобы дороги в городе к 2024 году соответствовали нормативу, заложенному в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в четверг сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"У нас сегодня по гарантийному ремонту подрядные организации [должны обслуживать дорогу] от трех до четырех лет. А чтобы не возвращаться через четыре или пять лет к той же самой дороге, нам нужно довести норматив до 12 лет, тогда мы будем продвигаться вперед", - сказал Беглов в эфире городского телеканала "78".

Ранее Беглов перед заседанием Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое в среду в Кремле провел президент РФ Владимир Путин, сообщал, что сейчас в Петербурге около 60% дорог, которые соответствуют нормативам. Беглов отмечал, что для того, чтобы к 2024 году довести этот показатель до 85%, который заложен в нацпроекте, город должен увеличить ежегодное финансирование дорожного строительства почти вдвое - с 7 до 12 млрд рублей в год.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.