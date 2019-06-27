Участок трассы М-10 "Россия" в Ленобласти капитально отремонтируют к октябрю 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Упрдор "Северо-Запад" объявило конкурс на капитальный ремонт 33 км трассы М-10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург в Ленинградской области. Работы планируется завершить к 4 октября 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта 2,6 млрд рублей, говорится в материалах, опубликованных в четверг на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по капитальному ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на объекте: "Капитальный ремонт автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург, км 593+600 - км 626+000 (лево), Ленинградская область. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,6 млрд рублей, окончание работ - 4 октября 2021 года", - отмечается в документах.

Заказчик выберет подрядчика 22 июля. Начало работ запланировано на 1 октября 2019 года. Исполнителю предстоит демонтировать дорожные знаки, фрезеровать 5 тыс. кв. м в асфальта, выполнить земляные работы, переустроить электрические сети и наружное освещение.

Федеральная трасса М-10 "Россия" - магистральная автодорога Москва - Тверь - Новгород Великий - Санкт-Петербург. Общая протяженность трассы "Россия" составляет 664 км.

После Санкт-Петербурга трасса М-10 переходит в федеральную магистральную автомобильную дорогу М-10 "Скандинавия" (Санкт-Петербург Выборг граница с Финляндией) и в автомагистраль в направлении Хельсинки (столица Финляндии).

Реконструкция трассы А-181 "Скандинавия"

В четверг упрдор "Северо-Запад" также объявило конкурс на капитальный ремонт в Ленинградской области 33 км трассы А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой. Работы планируется завершить к 1 октября 2024 года, начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,5 млрд рублей, сообщается в материалах, опубликованных в четверг на сайте госзакупок.

"Реконструкция автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на участке км 100+000 - км 134+000, Ленинградская область. Окончание работ - 1 октября 2024 года, начальная (максимальная) цена контракта составляет: 14,5 млрд рублей", - следует из документов.

Исполнителю предстоит демонтировать дорожные знаки, сигнальные столбы, барьерные ограждения, а также фрезеровать 301 тыс. кв. м асфальта. После этого следует переложить водоотведение с заменой земельного полотна. Также на участке трассы требуется обустроить "площадки для отдыха", восстановить примыкания и укрепить транспортные развязки с созданием одной новой. На объекте появятся разворотные петли, путепроводы, пролетные строения, арочный скотопрогон и пешеходный переход.

Федеральная трасса "Скандинавия" является частью европейского маршрута E-18. На территории РФ начинается от административной границы Петербурга и проходит по Ленинградской области до границы с Финляндией. Трасса является частью маршрута, который соединяет Россию с Финляндией и другими скандинавскими странами - Швецией и Норвегией.