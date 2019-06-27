Додон заявил, что Молдавии необходимо договариваться о скидке на газ с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Игорь Додон выразил опасение, что цены на газ для молдавских потребителей могут вырасти с 2020 года, если власти не смогут договориться с Газпромом о получении скидки на поставляемый газ.

"Национальное агентство по регулированию в энергетике в конце прошлого года снизило тариф на газ без экономических обоснований, в результате чего возникла проблема. Есть два способа ее решить - либо будет повышен тариф, либо нужно договариваться с "Газпромом" о скидке, причем не с первого января, а прямо сейчас", - заявил глава Молдавии в четверг в эфире местного телеканала N4.

Додон сообщил, что уже обсудил эту проблему с премьером Майей Санду. Решено срочно назначить нового главу национального распределителя Молдовагаз, который должен будет проанализировать ситуацию и выработать решения.

Вместе с тем, глава государства рассказал, что Молдавия не сможет пока получать необходимые для покрытия нужд потребителей объемы газа по газопроводу из Румынии, который строится с помощью ЕС. "Мы пока не знаем, будет ли у нас транзит газа через Украину с 1 января 2020 года, нужно искать альтернативу. Румынский газопровод Яссы-Унгены не может быть альтернативным источником газа для Молдавии, потому что он еще не достроен до Кишинева и не соединен с магистральным газопроводом", - пояснил президент. По его словам есть еще одна проблема: для обеспечения достаточного давления в трубе нужно построить компрессионную станцию в Румынии, но эти работы даже не начались.

"Нам нужно также обсудить теоретический вариант возможного получения реверсного газа. Нам необходимо срочно начинать переговоры со всеми, риски очень велики, поэтому я готов оказать правительству любую помощь, чтоб помочь правительству в этом вопросе", - добавил Додон.

В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в размере 25% на поставляемый республике газ. Свою просьбу он обосновал тем, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. По итогам встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума глава Молдавии сообщил о договоренности начать переговоры с Газпромом по условиям новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит с 1 января 2020 года. В прошлом году Газпром поставил в Молдову 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.