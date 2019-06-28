"Известия": ВТБ и Торговый банк Китая будут проводить расчеты в национальных валютах

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Расчеты в национальных валютах России и Китая будут осуществлять российский банк ВТБ и Торговый банк Китая. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на три источника, близких к Банку России.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил изданию, что одним из механизмов взаиморасчетов в национальных валютах двух стран может стать создание неких "шлюзов" между российским и китайским аналогами SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей).

В банке ВТБ на запрос издания ответили, что данная кредитная организация является единственной из российских, которая обладает финансовой лицензией на территории Китая. Помимо этого, в банке есть корреспондентские счета в рублях и юанях, а также активно продвигается использование российской и китайской валют во внешнеэкономической деятельности.

Как сообщил "Известиям" источник, знакомый с ходом переговоров, механизм взаиморасчетов планируется выстроить к 2020 году. Первоначально на платежи в рублях и юанях будут переходить крупнейшие компании с государственным участием. Источник добавил, что расчеты в нацвалютах будут также осуществляться и по тем контрактам, которые первоначально были заключены в долларах США.

Соглашение о возможности расчетов в национальных валютах было подписано 5 июня. Планируется, что РФ и Китай будут развивать двусторонние расчеты в национальных валютах, поощрять и расширять использование нацвалют, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов. Стороны, согласно проекту соглашения, также будут принимать необходимые меры для устранения барьеров, возникающих при осуществлении расчетов в нацвалютах.

В проекте соглашения указывается, что Москва и Пекин намерены "активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов" двух стран.