Глава "Сургутнефтегаза" считает налоги на добычу в Западной Сибири самыми высокими в мире

СУРГУТ, 28 июня. /ТАСС/. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов назвал налоги на добычу нефти в Западной Сибири самыми высокими в мире и надеется на их смягчение. Об этом он сказал, выступая на годовом собрании акционеров.

"Добыча в Западной Сибири падает в связи в горно-геологическими условиями, но и условиями налогообложения. В Западной Сибири самые высокие налоги, которые есть в России, да и в целом в мире на нефтедобыче. На эти вопросы есть соответствующая дорожная карта, я думаю эти вопросы будут решаться (по снижению налогообложения на добычу нефти в Западной Сибири - прим. ТАСС) - от этого зависит как будет развиваться нефтяная отрасль России", - отметил он.