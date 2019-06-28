В Крыму оценили упущенную выгоду за время нахождения в составе Украины в 2,5 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сумма упущенных выгод в экономике во время нахождения Крыма в составе Украины составила 2,5 трлн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Госсовета республики по итогам заседания рабочей группы по анализу ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины.

"Глава подгруппы, анализирующей экономический блок и ЖКХ, зампредседателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в марте предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.

Президиум Госсовета Крыма 9 апреля сформировал рабочую группу для проведения анализа ущерба, которую возглавил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс. В состав группы вошли руководители нескольких комитетов Госсовета Крыма, представители министерств топлива и энергетики, экономического развития, госкомитета по водному хозяйству, министерства ЖКХ, Минобразования и общественной палаты региона.

Пресс-служба Госсовета сообщила, что по линии ЖКХ на содержание водопроводных, канализационных систем, насосных станций выделялось только 5% от нормы. "Это привело к тому, что к 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%. То есть наглядно видно - Крым был недофинансирован", - приводятся слова Виноградовой в сообщении.

Отмечается, что отдельным блоком в работе комиссии будут обозначены потери от энергоблокады полуострова со стороны Украины в 2015 году. Предварительный ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд рублей, недополученных выгод - 1,5 млрд рублей. Итоги работы подгрупп будут подведены в июле.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.