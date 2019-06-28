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Минфин в III квартале 2019 года планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей

С июля по сентябрь планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 45 млрд рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ намерено в третьем квартале 2019 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 300 млрд рублей, говорится в материалах министерства.

"Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале 2019 г. - 300 млрд. руб. по номинальной стоимости", - отмечается в сообщении.

В частности, с июля по сентябрь планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до 5 лет на 45 млрд рублей, со сроком погашения от 5 до 10 лет - на 155 млрд рублей, со сроком от 10 лет - на 100 млрд рублей.

В июле 2019 года предполагается провести пять аукционов по размещению ОФЗ (3,10, 17, 24 и 31 июля), в августе и сентябре - по четыре (7, 14, 21 и 28 августа, а также 4, 11, 18 и 25 сентября).

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