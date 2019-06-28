ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте ЦБ.

"Банк России информирует об отмене предписания от 6 мая 2019 года №14-6-7/5129, направленного в адрес Бойко Олега Викторовича <...> Банк России информирует об отмене предписания от 6 мая 2019 года №14-6-7/5128, направленного в адрес Бойко Олега Викторовича", - говорится в сообщении регулятора.

Предписания были направлены в отношении Бойко в связи с тем, что тот мог распоряжаться более 10% долей в двух микрофинансовых организациях "4финанс" и "Смсфинанс".

Согласно сообщениям ЦБ, предписания выданы бизнесмену в соответствии с законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (№151-ФЗ). По этому закону, человек, чью репутацию ЦБ признал неудовлетворительной, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании.

Олег Бойко является основателем и председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, которая в более чем 30 странах владеет активами в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования. Среди непрофильных активов Бойко - "Рив Гош" и Ritzio International. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1,2 млрд.