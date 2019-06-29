Путин поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в субботу на официальном сайте Кремля.

"Наша страна по праву гордится статусом великой морской державы, именами выдающихся учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, которые вписали яркие страницы в историю отечественного кораблестроения, заложили высочайшие стандарты качества работы специалистов отрасли", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что судостроительные предприятия внедряют инновационные и уникальные технологии в процесс своей работы. "В проектно-конструкторских бюро, на судостроительных и судоремонтных верфях трудятся настоящие профессионалы, которые создают мощные атомные и дизель-электрические ледоколы, научно-исследовательские и круизные суда, современные надводные и подводные боевые корабли, модернизируют и обновляют предприятия, широко внедряют передовые, инновационные технологии, - отметил президент. - Многие из этих разработок поистине уникальны".

Путин выразил уверенность, что "опираясь на славные традиции, серьёзный кадровый, интеллектуальный потенциал отрасли вы и впредь будете эффективно решать поставленные задачи на благо России".

День кораблестроителя был установлен постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года. Он приурочен к годовщине издания указа (1667 года) царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел", ставшего первым российским судном, созданным по государственному заказу.